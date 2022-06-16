Никита Мазепин объявил об официальном запуске благотворительного фонда

Российский автогонщик Никита Мазепин, ранее выступавший в чемпионате «Формулы 1», принял участие в деловой программе XXV Петербургского международного экономического форума, где объявил об официальном старте работы Фонда «Мы выступаем как один» (We Сompete As Оne).

Международный благотворительный фонд будет оказывать комплексную поддержку атлетам, отстраненным от соревнований по неспортивным причинам.

«Я искренне рад сегодня принять участие в насыщенной программе Форума и объявить об официальном запуске Фонда «Мы выступаем как один», — заявил основатель фонда Никита Мазепин. — Мы предлагаем четыре основных направления поддержки: образовательные программы, помощь в поиске достойной работы, психологические и юридические консультации для тех, кто хочет определить свои возможности в мире спорта и за его пределами. Сегодня я убедился в том, что несмотря на все вызовы, спортивное сообщество остается единой семьей. Благодарю всех участников за интересную дискуссию и поддержку Фонда на самом старте нашей работы».

Идея создания фонда помощи спортсменам пришла Никите Мазепину после его отстранения от гонок в марте 2022 года. Контракт с «Хаас» был прекращен в одностороннем порядке, с российским пилотом даже не поговорили перед принятием этого решения.