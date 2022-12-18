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Сегодня, 20:20

Перес подарил всем сотрудникам «Ред Булл» по бутылке текилы

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поблагодарил сотрудников коллектива за минувший сезон «Формулы-1».

Сообщается, что Перес купил 1400 бутылок текилы для каждого сотрудника, сопроводив подарок открыткой: «Спасибо за всю вашу тяжелую работу и поддержку по ходу сезона. Я очень горд быть частью семьи «Ред Булл». Желаю вам прекрасного отдыха. Не могу дождаться следующего сезона. Чеко Перес».

По итогам сезона-2022 команда «Ред Булл» стала обладателем Кубка конструкторов, а пилот Макс Ферстаппен стал двукратным чемпионом «Формулы-1». Перес занял третье место.

Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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