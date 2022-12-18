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Сегодня, 14:43

Хэмилтон — о сезоне-2022: «Почувствовал уважение к командам, которые проходят через тяжелые времена»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, что после сезона-2022 стал лучше понимать команды, которые не борются за высокие места.

«Я почувствовал уважение в отношении всех этих команд, которые пытаются делать все то же самое, что и лидеры, точно так же стремятся стать лучше и бороться за что-то. То, как команда проходит через тяжелые времена, потому что построила машину, которая не способна бороться за победу. И на самом деле быть частью этого, быть свидетелем такой борьбы — это даже круто. Мне также нравится следить за тем, как дела идут у «Макларена», — приводит слова Хэмилтона Crash.

Хэмилтон в прошедшем сезоне «Формулы-1» занял шестое место в личном зачете, набрав 240 очков. «Мерседес» в Кубке конструкторов стал третьим.

Источник: Crash
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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