Боттас — о приходе «Ауди»: «Эта возможность добавляет стабильности, уверенности в будущем»

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал, что будущий переход к работе с «Ауди» не повлияет на команду в ближайший год.

«Заубер» прекратит сотрудничество с «Альфа Ромео» по окончании 2023 года. Официальный приход «Ауди» и переход к статусу заводской команды должен произойти лишь в 2026 году — при переходе на новый моторный регламент.

«Все понимают, что для команды это отличная возможность добиться большего. Что эта возможность добавляет стабильности, уверенности в будущем. Когда о сделке объявили, все начали об этом говорить, после чего пришло понимание: «Так, давайте возвращаться к работе, сейчас все внимание уходит этому и следующему сезону». Ведь понятно, что в следующем сезоне еще ничего не изменится, команда останется «Альфа Ромео». По ощущениям переход к «Ауди» произойдет еще не скоро, но все настроены хорошо и оптимистично смотрят в будущее», — приводит слова Боттаса GP Fans.