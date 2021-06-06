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Перес о своей победе на «Гран-при Азербайджана»: «Я был очень близок к сходу, но смог доехать»

6 июня 2021, 17:38
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свою победу в гонке «Гран-при Азербайджана».

«Обычно в Баку всегда происходит что-то сумасшедшее. Я должен выразить свои соболезнования Максу из-за его схода. Было бы здорово, если бы мы заняли первое и второе места вместе. Впрочем, день и так получился для нас фантастическим. Я был очень близок к тому, чтобы сойти с трассы, но нам удалось доехать до финиша. Это определенно отлично повысит мою уверенность в себе», — приводит Sky Sports слова Переса.

Перес одержал вторую победу в карьере и первую в качестве гонщика «Ред Булл».

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12326048/azerbaijan-gp-big-three-at-front-of-f1-grid-live

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