Перес о своей победе на «Гран-при Азербайджана»: «Я был очень близок к сходу, но смог доехать»
6 июня 2021, 17:38
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свою победу в гонке «Гран-при Азербайджана».
«Обычно в Баку всегда происходит что-то сумасшедшее. Я должен выразить свои соболезнования Максу из-за его схода. Было бы здорово, если бы мы заняли первое и второе места вместе. Впрочем, день и так получился для нас фантастическим. Я был очень близок к тому, чтобы сойти с трассы, но нам удалось доехать до финиша. Это определенно отлично повысит мою уверенность в себе», — приводит Sky Sports слова Переса.
Перес одержал вторую победу в карьере и первую в качестве гонщика «Ред Булл».
Дополнительная информация:
https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12326048/azerbaijan-gp-big-three-at-front-of-f1-grid-live
Читайте также
9
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю