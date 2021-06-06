Перес о своей победе на «Гран-при Азербайджана»: «Я был очень близок к сходу, но смог доехать»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свою победу в гонке «Гран-при Азербайджана».

«Обычно в Баку всегда происходит что-то сумасшедшее. Я должен выразить свои соболезнования Максу из-за его схода. Было бы здорово, если бы мы заняли первое и второе места вместе. Впрочем, день и так получился для нас фантастическим. Я был очень близок к тому, чтобы сойти с трассы, но нам удалось доехать до финиша. Это определенно отлично повысит мою уверенность в себе», — приводит Sky Sports слова Переса.

Перес одержал вторую победу в карьере и первую в качестве гонщика «Ред Булл».