Перес выиграл «Гран-при Азербайджана», Мазепин финишировал выше Хэмилтона

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выиграл гонку шестого этапа сезона-2021 «Формулы-1», «Гран-при Азербайджана».

На втором месте финишировал Себастьян Феттель из «Астон Мартин», третьим стал Пьер Гасли из «Альфа Таури». Отметим, что за 4 круга до конца лидером гонки являлся Макс Ферстаппен из «Ред Булл», но голландец попал в аварию и сошел с дистанции.

Российский гонщик Никита Мазепин, выступающий за «Хаас», занял 14-е место в гонке — это лучший результат в карьере пилота после 6 гонок в «Формуле-1». Отметим, что россиянин оказался выше Льюиса Хэмилтона из «Мерседес». Семикратный чемпион «Формулы-1» допустил ошибку во время рестарта гонки, из-за чего опустился со 2-й строчки на 15-е место.

Серхио Перес одержал вторую победу в карьере в «Формуле-1» и первую в качестве пилота «Ред Булл».

Азербайджан

Чемпионат мира

6-й этап

«Гран-при Азербайджана»

1. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — Leader

2. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — отставание 1,385

3. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 2,762

4. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 3,828

5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 4,754

6. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 6,382

7. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 6,624

8. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 7,709

9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 8,874

10. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 9,576

11. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 10,254

12. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 11,264

13. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 14,241

14. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 14,315

15. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 17,668

16. Николас Латифи (Канада, Williams) — 42,379

Не финишировали: Джордж Расселл (Великобритания, Williams), Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull), Лэнс Стролл (Канада, Aston Martin), Эстебан Окон (Франция, Alpine).

Личный зачет: 1. Макс Ферстаппен — 105. 2. Льюис Хэмилтон — 101. 3. Серхио Перес — 69. 4. Ландо Норрис — 66. 5. Шарль Леклер — 52. 6. Валттери Боттас — 47. 7. Карлос Сайнс — 42. 8. Пьер Гасли — 31. 9. Себастьян Феттель — 28. 10. Даниэл Риккьярдо — 26. 11. Фернандо Алонсо — 13. 12. Эстебан Окон — 12. 13. Ленс Стролл — 9. 14. Юки Цунода — 8. 15. Антонио Джовинацци — 1. 16. Кими Райкконен — 1. 17. Джордж Расселл — 0. 18. Николас Латифи — 0. 19. Никита Мазепин — 0. 20. Мик Шумахер — 0

Кубок конструкторов: 1. Red Bull — 174. 2. Mercedes — 148. 3. Ferrari — 94. 4. McLaren — 92. 5. AlphaTauri — 39. 6. Aston Martin — 37. 7. Alpine — 25. 8. Alfa Romeo — 2. 9. Haas — 0. 10. Williams — 0