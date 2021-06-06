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Феттель заявил, что не ожидал своего попадания на подиум в гонке «Формулы-1» в Азербайджане

6 июня 2021, 17:48
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель заявил, что не ожидал своего попадания на подиум по итогам «Гран-при Азербайджана».

«Какой великолепный день! Я просто на седьмом небе! Мы совсем не ждали, что у нас получится попасть на подиум, когда приехали на этап в Азербайджан», — сказал в интервью после гонки Феттель.

Феттель занял второе место по итогам «Гран-при Азербайджана». Победителем стал Серхио Перес из «Ред Булл». Феттель впервые попал на подиум в качестве пилота «Астон Мартин».

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