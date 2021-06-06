Феттель заявил, что не ожидал своего попадания на подиум в гонке «Формулы-1» в Азербайджане

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель заявил, что не ожидал своего попадания на подиум по итогам «Гран-при Азербайджана».

«Какой великолепный день! Я просто на седьмом небе! Мы совсем не ждали, что у нас получится попасть на подиум, когда приехали на этап в Азербайджан», — сказал в интервью после гонки Феттель.

SEB: «This is a great day! This means a great deal. I'm over the moon, we did not expect a podium when we came here»#AzerbaijanGP ?? #F1 pic.twitter.com/zsEW8XNXEu — Formula 1 (@F1) June 6, 2021

Феттель занял второе место по итогам «Гран-при Азербайджана». Победителем стал Серхио Перес из «Ред Булл». Феттель впервые попал на подиум в качестве пилота «Астон Мартин».