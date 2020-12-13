Перес не смог финишировать в последней гонке за «Рейсинг Пойнт»
16:38
Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес не смог завершить гонку «Гран-при Абу-Даби».
На 10-м круге гонки Перес сошел с дистанции из-за технического повреждения болида.
«Гран-при Абу-Даби» — последний этап сезона-2020 «Формулы-1». Эта гонка стала последней для мексиканца в качестве пилота «Рейсинг Пойнт». Его место в команде с 2021 года займет Себастьян Феттель. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Перес может продолжить карьеру в «Ред Булл».
VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 10/55)— Formula 1 (@F1) December 13, 2020
Perez is OUT with a mechanical issue ?#AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/uz927R7ZMK
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