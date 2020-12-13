Перес не смог финишировать в последней гонке за «Рейсинг Пойнт»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес не смог завершить гонку «Гран-при Абу-Даби».

На 10-м круге гонки Перес сошел с дистанции из-за технического повреждения болида.

«Гран-при Абу-Даби» — последний этап сезона-2020 «Формулы-1». Эта гонка стала последней для мексиканца в качестве пилота «Рейсинг Пойнт». Его место в команде с 2021 года займет Себастьян Феттель. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Перес может продолжить карьеру в «Ред Булл».