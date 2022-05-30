Перебои с электричеством повлияли на проведение старта «Гран-при Монако»

На процедуру старта «Гран-при Монако» повлияли перебои с электричеством, сообщает Motorsport.

Старт гонки изначально отложили на девять, а затем на 16 минут из-за дождя. Когда машины выехали на трассу за машиной безопасности, дождь усилился, и заезд прервали красными флагами. В этот период произошли перебои с питанием стартовых систем — в частности, световых панелей.

Из-за возникших проблем в ФИА не были уверены в корректной работе систем, когда гонка возобновилась — через час после запланированного времени старта. В том числе по этой причине дирекция гонки провела старт за машиной безопасности. Другим фактором стало то, что трасса высыхала неравномерно — это могло дать преимущество части пилотов в случае старта с места.