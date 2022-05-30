Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

30 мая, 23:37

Перебои с электричеством повлияли на проведение старта «Гран-при Монако»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

На процедуру старта «Гран-при Монако» повлияли перебои с электричеством, сообщает Motorsport.

Старт гонки изначально отложили на девять, а затем на 16 минут из-за дождя. Когда машины выехали на трассу за машиной безопасности, дождь усилился, и заезд прервали красными флагами. В этот период произошли перебои с питанием стартовых систем — в частности, световых панелей.

Из-за возникших проблем в ФИА не были уверены в корректной работе систем, когда гонка возобновилась — через час после запланированного времени старта. В том числе по этой причине дирекция гонки провела старт за машиной безопасности. Другим фактором стало то, что трасса высыхала неравномерно — это могло дать преимущество части пилотов в случае старта с места.

Формула-1
3
0
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Емельяненко пропивает второй «бой всей жизни». Александр напугал внешним видом и готовится к бою с Дациком в реабилитационном центре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хэмилтон раскритиковал судей «Ф-1» за решение отложить старт «Гран-при Монако»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости