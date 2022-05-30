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Сегодня, 23:24

Хэмилтон раскритиковал судей «Ф-1» за решение отложить старт «Гран-при Монако»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон раскритиковал решение официальных лиц отложить старт «Гран-при Монако» из-за угрозы дождя.

Судьи ФИА мотивировали это тем, что на княжество надвигается дождевой фронт, и если бы пилоты начали борьбу на сликах, это могло бы привести к опасной ситуации.

В итоге команды заменили резину на дождевую, гонщики отправились на трассу за автомобилем безопасности, однако после двух кругов пелотон вновь остановили из-за усиления ливня. Новый старт удалось дать только через 45 минут.

«Мы — пилоты «Формулы-1». И такая причина задержки старта нас не устраивает. Именно поэтому я призывал начать гонку. Мы обязательно обсудим эту ситуацию на следующем брифинге», — цитирует британца Motorsport.

При этом остановку гонки в тот момент, когда интенсивность осадков выросла, Льюис назвал правильным шагом.

«Когда дождь стал по-настоящему сильным, гонку и впрямь стоило остановить, — объяснил он. — Это было правильно, так как воды стало слишком много».

Мерседес
Льюис Хэмилтон
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