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Сегодня, 18:09

ФИА снизила минимальный возраст для участия в «Формуле-1»

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Международная автомобильная федерация (ФИА) изменила требования для получения суперлицензии пилотов.

«По усмотрению ФИА, если гонщик демонстрирует выдающиеся способности и соответствующую зрелость во время участия в соревнованиях в гонках одноместных болидов, суперлицензия для выступлений в «Формуле-1» может быть выдана ему и в возрасте 17 лет», — говорится в поправке к регламенту.

Изменения в регламенте позволят пилоту молодежной программы «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли дебютировать в «Формуле-1» до наступления совершеннолетия. Сейчас гонщику 17 лет.

Ранее стало известно, что Антонелли может заменить в «Мерседесе» семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона, который с 2025 года будет выступать за «Феррари».

Льюис Хэмилтон
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Источник: «Мерседес» подписал контракт с 17-летним Кими Антонелли

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