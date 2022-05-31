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Сегодня, 14:26

Вольфф: «Нужно подумать над трассой в Монако, посмотреть на ее планировку»

Исполнительный директор «Мерседес» Вольфф поделился мнением о трассе в Монако
Анна Горшкова
Корреспондент
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Исполнительный директор «Мерседес» Тото Вольфф поделился мнением о трассе в Монако.

«Нам нужно подумать над трассой в Монако. Наверное, нам надо посмотреть на планировку трассы и на то, что мы можем сделать, чтобы не устраивать шествие и чтобы это была не просто игра в стратегию или зачетная гонка. Это фантастическое место и великолепное зрелище — но было бы здорово, если бы гонки были на том же уровне», — приводит слова Вольффа Motorsport week.

Пелот «Ред Булл» Серхио Перес стал победителем «Гран-при Монако». Второе место занял гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, Макс Ферстаппен — третий.

Формула-1
Мерседес
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