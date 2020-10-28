Пьер Гасли: «Сейчас я в лучшей форме в карьере»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли оценил свои выступления в сезоне-2020.

— Наверное, справедливо сказать, что сейчас я в лучшей форме в карьере, — приводит Sky Sports слова Гасли. — Теперь у меня больше опыта, я немного по-другому подхожу к этапам. Мне еще есть в чем прибавлять, но пока все получается, и команда дает мне все нужное. Мы двигаемся в правильном направлении, в позапрошлой гонке было 6-е место, в прошлой — 5-е.

В сезоне-2020 Гасли идет на 9-м месте в личном зачете «Формулы-1», француз является победителем «Гран-при Тосканы».