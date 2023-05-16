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16 мая, 14:55

Титов отреагировал на слова президента «Формулы-1» о том, что больше не будет этапа «Гран-при России»

Алина Савинова
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Гендиректор «Игора Драйв» и АНО «РОСГОНКИ» Алексей Титов прокомментировал слова исполнительного директора и президента «Формулы-1» Стефано Доменикали о судьбе «Гран-при России».

«Во-первых, при всем уважении к господину Доменикали, надо понимать, что у него тоже есть начальство. Во-вторых, в его словах был очень понятный для меня политический контекст, поэтому я отнесся к этому спокойно. Он играет на свою публику, он директор своего проекта, для которого в любом случае недружественные страны стоят во главе угла. Западные спортивные чиновники настолько едины в управляемой ненависти к нам, настолько готовы действовать единым фронтом, что поступит новый приказ перестать любить геев и трансгендеров — пойдут и его исполнять. Ну а мы подождем. Представляете, какой будет веселый разговор, когда они к нам вернутся (смеется)?» — приводит «Спорт День за Днем» слова Титова.

В марте 2022 года «Формула-1» разорвала контракт с промоутером «Гран-при России», который был рассчитан до 2025 года. В августе 2022-го Доменикали заявил, что в России больше не будет гонок «Формулы-1».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/postupit-prikaz-perestat-lyubit-geev-i-transgenderov-poydut-i-ego-ispolnyat-titov-ob-otmene-formuly-
Формула-1
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