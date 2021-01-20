Отмена «Гран-при Австралии» в 2020 году обошлась организаторам в 25 миллионов евро

В 2020 году решение об отмене «Гран-при Австралии было принято всего за несколько часов до начала первой сессии свободных заездов. Как следует из финансового отчета Australian Grand Prix Corporation, отмена этапа обошлась правительству штата Виктория почти в 40 миллионов австралийских долларов (25 млн евро), сообщает Autosport.

В прошлом году на «Гран-при Австралии» было продано рекордное с 2005 года количество билетов, за которые пришлось возвращать болельщикам деньги. Еще до отмены этапа на его подготовку уже были потрачены почти 32 млн евро. Неиспользованная еда после отмены была роздана местным нуждающимся, а медицинский центр трассы использовался для оказания помощи заболевшим COVID-19.

Помимо «Формулы-1», организаторы понесли потери и из-за отмены этапа MotoGP, который должен был состояться в октябре 2020-го.