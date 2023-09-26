Отец Переса: «Машина «Ред Булл» построена под Ферстаппена, все сделано ради его чемпионства»

Антонио Перес Гарибай, отец пилота «Ред Булл» Серхио Переса, прокомментировал результаты сына в этом сезоне «Формулы-1».

«Чеко продолжает сражаться. Машина построена под Макса, потому что он любит, когда все сцепление в передней части, а Чеко всегда пилотировал машины со сцеплением в задней части. Он находится на той позиции, ради которой его нанимали — на втором месте. Есть только один чемпион, и это надо понять. Он должен работать и уважать этот факт. Все сделано для того, чтобы чемпионом стал Макс. Если бы [Серхио] был в другой команде, то мог оказаться четвертым или шестым», — приводит слова Гарибая Esto.

На «Гран-при Японии» «Ред Булл» с 623 очками досрочно завоевал Кубок конструкторов за 6 этапов до конца сезона-2023.

В личном зачете первое место занимает Макс Ферстаппен, у него 400 очков. Серхио Перес находится на второй строчке (223 очка). Ферстаппен может стать трехкратным чемпионом «Формулы-1» на следующем этапе, который пройдет в Катаре с 6 по 8 октября.