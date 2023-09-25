Хэмилтон заявил, что «Мерседес» не добился прогресса по сравнению с предыдущим сезоном

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что на «Гран-при Японии» столкнулся с такими же проблемами, какие были у команды в 2022 году.

В гонке, которая прошла 24 сентября, семикратный чемпион мира занял 5-е место.

«Во-первых, я устал. Я борюсь с машиной и абсолютно со всем, что у меня есть, чтобы подняться как можно выше и опередить «Феррари», у которой на этой неделе было обновление. Это была адская борьба и гонка. Я пытался сделать все, чтобы приблизить команду к победе в Кубке конструкторов, я набрал больше всего очков для команды. Что касается ощущений, они те же самые, что и в прошлом году: взлеты и падения. Так что это сложно, учитывая, сколько работы мы проделали для прогресса, и ничуть не приблизились к лидерству. Но мы опередили «Феррари», и это была отличная командная работа», — сказал Хэмилтон.

«Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов в «Формуле-1», набрав 623 очка за 6 этапов до конца сезона-2023. «Мерседес» идет на втором месте, имея в активе 305 очков.