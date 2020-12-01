Отец Мазепина рад за сына, перешедшего в команду «Формулы-1»

Председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин поздравил своего сына Никиту, перешедшего в команду «Формулы-1» «Хаас». Сегодня на официальном сайте команды было объявлено о долгосрочном контракте с российским пилотом.

— Я, конечно, очень рад за своего сына, — цитирует ТАСС Мазепина-старшего. — Он потратил 15 лет, чтобы дойти до своей мечты. Он начал, когда ему было шесть лет, сейчас ему 21 год. Это были 15 трудных лет. Я рад за него, он молодец, горжусь им.

Никита Мазепин дебютирует в «Королевских гонках» в 2021 году.