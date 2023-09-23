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Сегодня, 16:23

Ферстаппен — о поуле в Японии: «Никогда не знаешь, насколько хорошо все пройдет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал завоевание поул-позиции на «Гран-при Японии».

«Невероятный уик-энд на данный момент. Было очень приятно чувствовать поддержку фанатов, особенно в квалификации, когда ты выкладываешься до предела. У нас был неудачный уик-энд в Сингапуре, но уже во время подготовки я почувствовал, что это будет хорошая гонка. На самом деле, никогда не знаешь, насколько хорошо все пройдет, — но здесь все в порядке с первого круга. Вы все время стараетесь даже минимально улучшить болид. Оказаться здесь на поуле — это фантастика», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Второе место в квалификации занял гонщик «Макларен» Оскар Пиастри. Тройку лучших замкнул напарник Пиастри Ландо Норрис.

«Гран-при Японии» пройдет 24 сентября. Старт — в 8:00 по мск.
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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