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Организаторы «Гран-при Испании» готовы провести гонку летом

14:56

Директор трассы в Барселоне Хоан Фонтсере сообщил, что ведет переговоры с руководством «Формулы-1» насчет проведения этапа в сезоне-2020 летом.

— Мы предложили «Формуле-1» возможность организовать этап летом, у нас 30-летний опыт проведения гонок и очень удобное расположение с точки зрения логистики, — сказал Фонтсере. — Мы находимся на постоянном контакте с руководством гоночной серии и обсуждаем новую дату. Как сказал руководитель «Формулы-1» Чейз Кэри, он хочет начать сезон в Европе в июле или августе. Мы будем безусловно готовы. Нас спросили, есть ли неудобные для нас даты, мы ответили, что таких нет. В августе в Испании обычно все отдыхают, но в этом году, наверное, будет исключение из-за коронавируса. Мы можем организовать гонку за 2-3 недели, тем более, что без болельщиков все будет гораздо легче устроить.

«Гран-при Испании» должен был состояться 10 мая, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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