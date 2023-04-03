Албон заявил, что очень зол на себя из-за аварии на «Гран-при Австралии»

Пилот «Вильямса» Александер Албон прокомментировал итоги гонки «Гран-при Австралии», в которой он сошел с трассы после потери машины на девятом круге.

«Да, все хорошо, все отлично. Я больше разочарован и сожалею о команде, чем о чем-либо еще. Сегодня у нас была отличная машина. Думаю, что даже на первых кругах гонки мы были сильны. Я был очень доволен машиной — просто не хватило удачи. Очевидно, это разочаровывает. Во-первых, это моя ошибка и извинения команде. Особенно обидно сходить, когда есть возможность набрать очки. Все складывалось удачно до моей ошибки. Очевидно, я очень зол на себя», — приводит слова Албона официальный сайт «Формулы-1».

После трех гонок 27-летний таец занимает 18-ю строчку в личном зачете, набрав одно очко. Лидирует — Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (69 очков).