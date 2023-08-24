Хэмилтон рассказал, как относится к намерению Массы отобрать у него титул 2008 года через суд

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о том, что бразильский автогонщик Фелипе Масса намерен подать в суд на FIA и «Формулу-1» из-за чемпионства британца в 2008 году.

«У меня очень плохая память, поэтому, честно говоря, я мало что помню. На самом деле я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас, и помогаю команде вернуться в чемпионскую гонку. Я не особо думаю о том, что произошло 15 лет назад», — цитирует Хэмилтона Crash.net.

Масса обвинил FIA и «Формулу-1» в бездействии после аварии Нельсиньо Пике-младшего в 2008 году на «Гран-при Сингапура». В середине гонки пилот «Рено» намеренно въехал в стену, что принесло победу его напарнику Фернандо Алонсо, а Масса из-за появления на трассе автомобиля безопасности и неудачного пит-стопа не набрал очков. Масса считает, что упустил титул чемпиона 2008 года исключительно из-за этой ситуации.