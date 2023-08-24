Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:42

Хэмилтон рассказал, как относится к намерению Массы отобрать у него титул 2008 года через суд

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о том, что бразильский автогонщик Фелипе Масса намерен подать в суд на FIA и «Формулу-1» из-за чемпионства британца в 2008 году.

«У меня очень плохая память, поэтому, честно говоря, я мало что помню. На самом деле я сосредоточен на том, что происходит здесь и сейчас, и помогаю команде вернуться в чемпионскую гонку. Я не особо думаю о том, что произошло 15 лет назад», — цитирует Хэмилтона Crash.net.

Масса обвинил FIA и «Формулу-1» в бездействии после аварии Нельсиньо Пике-младшего в 2008 году на «Гран-при Сингапура». В середине гонки пилот «Рено» намеренно въехал в стену, что принесло победу его напарнику Фернандо Алонсо, а Масса из-за появления на трассе автомобиля безопасности и неудачного пит-стопа не набрал очков. Масса считает, что упустил титул чемпиона 2008 года исключительно из-за этой ситуации.

Источник: https://www.crash.net/f1/news/1033888/1/hamilton-reacts-massa-s-legal-action-over-lost-2008-f1-title
Формула-1
Льюис Хэмилтон
Фелипе Масса
0
Читайте также
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Расселл: «Трасса в Нидерландах — одна из самых подходящих для «Мерседес»
Новости
RSS RSS
Все новости