Норрис: «Я почти прошел Ферстаппена, но сегодня моих стараний оказалось недостаточно»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от «Гран-при Японии».

«Сегодня темп был очень хорошим. Я очень рад за всех, в том числе и за Оскара, за его первый подиум. Сегодня я не был так силен на старте, но это было отличное начало гонки. Я почти прошел Макса, но в первом и втором поворотах у меня была недостаточная поворачиваемость. Я старался, попробовал, но сегодня этого оказалось недостаточно», — приводит Sky Sports слова Норриса.

Норрис занял второе место на «Гран-при Японии». Гонку выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Еще один гонщик «Макларена» Оскар Пиастри стал третьим — это его первый подиум в карьере в «Формуле-1».