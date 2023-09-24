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Сегодня, 22:32

Норрис: «Я почти прошел Ферстаппена, но сегодня моих стараний оказалось недостаточно»

Алина Савинова
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями от «Гран-при Японии».

«Сегодня темп был очень хорошим. Я очень рад за всех, в том числе и за Оскара, за его первый подиум. Сегодня я не был так силен на старте, но это было отличное начало гонки. Я почти прошел Макса, но в первом и втором поворотах у меня была недостаточная поворачиваемость. Я старался, попробовал, но сегодня этого оказалось недостаточно», — приводит Sky Sports слова Норриса.

Норрис занял второе место на «Гран-при Японии». Гонку выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Еще один гонщик «Макларена» Оскар Пиастри стал третьим — это его первый подиум в карьере в «Формуле-1».

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/30125/12966423/japanese-gp-f1-live-updates-and-video-highlights-from-practice-qualifying-and-race-at-suzuka
Формула-1
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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