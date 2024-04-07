Норрис — о выступлении на «Гран-при Японии»: «Такое ощущение, что ты участвуешь в уже проигранной битве»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис признался, что разочарован темпом машины на «Гран-при Японии». Британский гонщик стартовал третьим в гонке, а финишировал на пятой позиции.

«Это была тяжелая гонка. По сравнению с «Ферарри», у нас недостаточно темпа. Я думаю, что все вернулось на круги своя. Неприятно, когда ты стартуешь третьим и откатываешься назад. Такое ощущение, что ты участвуешь в уже проигранной битве против этих парней, потому что они способны на большее. Они могут дольше удерживать шины в нужных пределах, с ними сложно бороться», — приводит Sky Sports слова Норриса.

«Гран-при Японии» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым стал партнер нидерландца по команде Серхио Перес. Третьим финишировал пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Китае с 19 по 21 апреля.