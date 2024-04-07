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Ферстаппен — о победе на «Гран-при Японии»: «Все прошло хорошо, лучше и быть не могло»

Алина Савинова
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от победы на «Гран-при Японии».

26-летний нидерландский автогонщик выиграл три из четырех гонок в текущем сезоне.

«Это было здорово. Ключевым моментом был старт — нужно было сохранить лидерство, а после этого машина по ходу гонки работала все лучше и лучше. Все прошло хорошо — пит-стопы, стратегия. Лучше и быть не могло. В последней гонке у нас произошли небольшие сбои, но я очень рад, что мы снова на вершине. Победить здесь — фантастика», — приводит Sky Sports слова Ферстаппена.

Вторым на этапе в Японии стал партнер Ферстаппена по команде Серхио Перес. Третьим финишировал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Гонка прерывалась красными флагами после аварии гонщика «РБ» Даниэля Риккардо и Александера Албона из «Уильямс».

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Китае с 19 по 21 апреля.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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