Нико Росберг – о Лауде: "Спасибо за все, что вы сделали для меня"

Чемпион мира Нико Росберг выразил соболезнование в связи со смертью бывшего автогонщика "Формулы-1"​ Ники Лауды. Австриец скончался в возрасте 70 лет.

– Дорогой Ники. Спасибо за все, что вы сделали для меня. Я многому у вас научился. Вашему азарту, вашему боевому духу и желанию никогда не сдаваться, и даже вашему терпению по отношению к нам, молодым.

Я и все ваши 100 миллионов поклонников по всему миру, которых вы также вдохновили никогда не сдаваться в трудные времена, думают о вас и вашей семье и желают вам покоиться с миром, – написал Росберг в своем Инстаграме.