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Нико Росберг: «Ферстаппен вернулся к своему прежнему агрессивному состоянию»

08:10
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Чемпион мира 2016 года в «Формуле-1» Нико Росберг считает, что в гонке «Гран-при Бельгии» пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал себя прежнего. Голландец слишком агрессивно атаковал «Альфа Ромео» Кими Райкконена и сошел с дистанции после столкновения.

— Ферстаппен вернулся к своему прежнему состоянию, — цитирует F1i Росберга. — Он слишком агрессивен. Слишком. Я не понимаю, зачем он это сделал. У него много отваги, но этот маневр не имел смысла.

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