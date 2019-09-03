Нико Росберг: «Ферстаппен вернулся к своему прежнему агрессивному состоянию»

Чемпион мира 2016 года в «Формуле-1» Нико Росберг считает, что в гонке «Гран-при Бельгии» пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал себя прежнего. Голландец слишком агрессивно атаковал «Альфа Ромео» Кими Райкконена и сошел с дистанции после столкновения.

— Ферстаппен вернулся к своему прежнему состоянию, — цитирует F1i Росберга. — Он слишком агрессивен. Слишком. Я не понимаю, зачем он это сделал. У него много отваги, но этот маневр не имел смысла.