Нико Хюлькенберг: «Прошлый этап был для меня шагом в неизвестность, теперь я лучше знаю машину»

Пилот Нико Хюлькенберг, заменяющий в «Рейсинг Пойнте» Серхио Переса, заразившегося коронавирусом, поделился мнением о предстоящем «Гран-при 70-летия «Формулы-1».

— Очень взволнован перед вторым этапом вместе с «Рейсинг Пойнт» на «Сильверстоуне», — цитирует пресс-служба «Рейсинг Пойнта» Хюлькенберга. — Этап на прошлой неделе был для меня шагом в неизвестность, я ведь давно не выступал за эту команду, к тому же мне довелось управлять такой машиной, с которой я никогда не работал прежде. Я многое узнал о болиде «Рейсинг Пойнта» и теперь готов воспользоваться своим опытом. То, что гонка будет на той же трассе, что и неделей ранее, немного упрощает ситуацию. Команда помогает мне улучшить показатели. Уверен, что мы сможем побороться за очки, это моя задача. Также, я хотел бы пожелать скорейшего выздоровления Серхио Пересу, которого заменяю.

«Гран-при 70-летия «Формулы-1» пройдет с 7 по 9 августа.