Мазепин назвал фаворита чемпионской гонки в «Формуле-1»

Пилот команды «Хаас» Никита Мазепин считает, что у Макса Ферстаппена более предпочтительные шансы на чемпионский титул в этом сезоне.

За четыре «Гран-при» до конца чемпионата лидер «Ред Булл» опережает семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона на 19 очков.

«Расстановка сил меняется от сессии к сессии, от гонки к гонке, — рассказал Мазепин. — Например, в Мексике на третьей тренировке сильнее были гонщики «Ред Булл», квалификацию выиграл «Мерседес», а победу в гонке одержал Макс. Я бы сказал, что нас ждет очень интересная развязка сезона. Лично мне кажется, что «Ред Булл» в комбинации Макса и «Чеко» Переса выглядит предпочтительнее в борьбе за титул».

После «Гран-при Бразилии» в чемпионате останутся еще этапы в Катаре, Саудовской Аравии и Абу-Даби.