Никита Мазепин: «Мы смогли добиться максимума»
20:20
Гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал итоги спринт-квалификации «Гран-при Италии», которую он закончил на 17-й позиции.
«Думаю, сегодня мы смогли добиться максимума. Наша команда могла оказаться впереди одной из «Альфа Ромео» если бы мы все сделали правильно, и мы это сделали.
С моей стороны я думаю, что мы еще можем улучшить баланс, потому что после одной тренировки вчера и одной сегодня мы еще не достигли максимума, но мы делаем верные шаги в правильном направлении, и это очень хорошо», — приводит слова Никиты Мазепина пресс-служба команды.
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