Перес назвал скучным формат этапов «Формулы-1» со спринт-квалификациями

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес раскритиковал формат этапов «Формулы-1» со спринт-квалификациями.

«Было очень скучно, ничего не происходило. Не вижу никакого толка от спринт-гонок. Думаю, это скучно и для болельщиков, и для гонщиков. Не считаю, что от нынешнего формата есть какая-то польза. Проблема в том, что с нынешними болидами «Формулы-1» очень трудно обгонять. Нужна очень большая разница в скорости, достичь этого можно только за счет деградации какого-либо рода. Может, есть смысл попробовать что-то с DRS или что-то в этом духе. Если после вступления нового регламента в силу в следующем году разница в скорости снизится в два раза, это может что-то дать. Зрителям понравится, если будет больше обгонов. При нынешних правилах сложно что-то сделать с этим», — приводит GPFans слова Переса.

Сегодня, 11 сентября в рамках «Гран-при Италии» состоялась вторая спринт-квалификация в истории «Формулы-1», по итогам которой Серхио Перес занял 9-е место. Первая спринт-квалификация состоялась в этом году на этапе в Великобритании.