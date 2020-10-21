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Никита Бедрин вышел в финал отбора в гоночную академию «Феррари»

15:02
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Российский гонщик Никита Бедрин прошел в финальный этап отбора в гоночную академию «Феррари», сообщает сайт итальянской команды.

Помимо Бедрина в нем примут участие монегаск Шарль Вурц, старший сын бывшего гонщика «Формулы-1» Алекса Вурца, швед Виктор Густавссон, мексиканец Сантьяго Рамос Рейносо, австралийцы Маркос Флэк и Джеймс Уортон.

Прошедший финальный отбор присоединится к гоночной академии «Феррари» с января.

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