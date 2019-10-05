Ник де Врис: «В нынешних условиях попасть в «Формулу-1» нереально»

Новоиспеченный чемпион «Формулы-2» Ник де Врис признался, что ему тяжело будет попасть в «Формулу-1». 24-летний голландец изучал возможные варианты, но безуспешно. Отметим, что Шарль Леклер и Джордж Расселл, выигрывавшие «Формулу-2» ранее, сразу отправлялись в «Формулу-1».

— В последние пять лет чемпионы находили себе место в «Формуле-1», а в прошлом году даже вся первая тройка нашла, — цитирует F1i де Вриса. — Однако никаких гарантий нет, и я знал об этом. Не могу это контролировать, поэтому и беспокоиться об этом смысла нет. У меня было несколько разговоров на эту тему, но это ничего не значит. Конечно, «Формула-1» остается мечтой, но в нынешней ситуации попасть туда нереально. Так что выбор «Формулы-Е» был оптимальным вариантом. Благодарю «Мерседес» за эту возможность.