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8 октября, 04:44

Ник де Врис подписал контракт с «Альфа Таури»

Сергей Разин
корреспондент
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Ник де Врис.
Фото Соцсети

Голландский гонщик Ник де Врис стал пилотом «Альфа Таури», сообщается на официальном сайте команды.

Соглашение с 27-летним голландцем вступит в силу в 2023 году.

Ранее пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подписал контракт с «Альпин». Он будет выступать за команду с 2023 года.

Де Врис выступает в «Формуле Е», в которой стал чемпионом в сезоне-2020/21. Также в 2022 году он выступал в качестве резервного пилота «Мерседеса» и «Макларена», а также был третьим пилотом в «Уильямс».

Формула-1
Альфа Таури
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