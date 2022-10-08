Ферстаппен — лучший по итогам 3-й практики на «Гран-при Японии»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал лучшим по итогам третьей практики на «Гран-при Японии».

Время лучшего круга нидерландца — 1 минута и 30,671 секунды. Второе и третье места заняли гонщики «Феррари» Карлос Сайнс (отставание +0,294 секунды) и Шарль Леклер (+0,309).

Квалификация «Гран-при Японии» состоится в субботу, 8 октября в 9.00 мск, а сама гонка — в воскресенье, 9 октября.

Макс Ферстаппен может досрочно стать чемпионом «Формулы-1» по итогам гонки в Японии — для этого ему нужно набрать на 8 очков больше, чем у Шарля Леклера и на 6 очков больше, чем у Серхио Переса. В таком случае гонщик выиграет второй титул подряд.