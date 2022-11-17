В «Хаас» прокомментировали заключение контракта с Хюлькенбергом

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал заключение контракта на сезон-2023 с немцем Нико Хюлькенбергом.

«Очень рад приветствовать Нико Хюлькегберга в «Формуле-1». Опыт и знания, которые Нико приносит нашей команде, очевидны: за его плечами почти 200 стартов в серии. У него репутация отличного гонщика в квалификациях и надежного пилота в гонках. Эти качества в сочетании с опытом Кевина Магнуссена дают нам убедительный и надежный состав, который поможет продвинуть команду дальше по стартовой решетке.

Он разделяет наши взгляды и может стать ключевым игроком вместе с остальной частью команды в развитии базы, которую мы заложили в этом году, вернувшись в борьбу за очки», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хаас».

17 ноября 35-летний пилот займет место Мика Шумахера, который покинет «Хаас» по окончании сезона-2022. Немец вернется в «Формулу-1» на постоянной основе впервые с 2019 года.