Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 09:58

В «Хаас» прокомментировали заключение контракта с Хюлькенбергом

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер прокомментировал заключение контракта на сезон-2023 с немцем Нико Хюлькенбергом.

«Очень рад приветствовать Нико Хюлькегберга в «Формуле-1». Опыт и знания, которые Нико приносит нашей команде, очевидны: за его плечами почти 200 стартов в серии. У него репутация отличного гонщика в квалификациях и надежного пилота в гонках. Эти качества в сочетании с опытом Кевина Магнуссена дают нам убедительный и надежный состав, который поможет продвинуть команду дальше по стартовой решетке.

Он разделяет наши взгляды и может стать ключевым игроком вместе с остальной частью команды в развитии базы, которую мы заложили в этом году, вернувшись в борьбу за очки», — приводит слова Штайнера пресс-служба «Хаас».

17 ноября 35-летний пилот займет место Мика Шумахера, который покинет «Хаас» по окончании сезона-2022. Немец вернется в «Формулу-1» на постоянной основе впервые с 2019 года.

Источник: Хаас
Формула-1
Хаас
Нико Хюлькенберг
3
Читайте также
Джокович взял реванш у Рублева за «баранку» в Белграде. Новак в полуфинале Итогового
5 напитков, от которых следует отказаться, чтобы начать худеть
Стало известно состояние дрессировщика Запашного после нападения тигра
Россиянам рассказали об изменениях в системе ОМС с 1 декабря
Ведущая Fox News обвинила Зеленского в попытке развязать мировую войну
Власти Одесской области заявили о взрыве на инфраструктурном объекте
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хюлькенберг: «Очень рад вернуться к роли боевого пилота в составе «Хаас» в 2023 году»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости