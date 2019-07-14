"Недостаточно британец". Хэмилтон ответил журналисту на обвинения

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон ответил журналисту на вопрос о том, что в гонщике недостаточно от британца, так как тот живет в Монако и часто бывает в США.

– У меня нет хорошего ответа, – цитирует AP News Хэмилтона. – Это безумие. Я помню, как рос Дженсон Баттон и другие парни, кто переезжал в Монако. И никто их об этом никогда не спрашивал. Независимо от того, как часто вы ездите за границу, вы все равно возвращаетесь в Великобританию. Она часть истории "Формулы-1". Здесь моя семья и я чувствую, что мое сердце принадлежит этой стране. Я британец.

Напомним, что сегодня, 14 июля, стартует "Гран-при Великобритании". Льюис впервые с 2014 года будет стартовать не с поул-позиции на домашней гонке.