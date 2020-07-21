«Мы живем в свободном мире». Руководитель «Хааса» поддержал Грожана, отказавшегося встать на одно колено

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер вступился за пилота своей команды, Ромена Грожана. Грожан не стал поддерживать акцию Льюиса Хэмилтона с преклонением колена в знак борьбы с расизмом и неравенством.

— Я хорошо знаю Ромена и уверен, что он поддерживает антирасистское движение, — цитирует F1i Штайнера. — Вопрос в том, как долго выражать поддержку. Мы против расизма и как команда, и как обычные граждане, но каждый решает сам, как выразить свою позицию и как долго это делать. Если человек прекратил поддержку публично, то это не значит, что у него поменялось мнение. Мы живем в свободном мире. Ромен уже преклонял колено, теперь решил, что хватит.