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«Мы живем в свободном мире». Руководитель «Хааса» поддержал Грожана, отказавшегося встать на одно колено

15:14

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер вступился за пилота своей команды, Ромена Грожана. Грожан не стал поддерживать акцию Льюиса Хэмилтона с преклонением колена в знак борьбы с расизмом и неравенством.

— Я хорошо знаю Ромена и уверен, что он поддерживает антирасистское движение, — цитирует F1i Штайнера. — Вопрос в том, как долго выражать поддержку. Мы против расизма и как команда, и как обычные граждане, но каждый решает сам, как выразить свою позицию и как долго это делать. Если человек прекратил поддержку публично, то это не значит, что у него поменялось мнение. Мы живем в свободном мире. Ромен уже преклонял колено, теперь решил, что хватит.

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