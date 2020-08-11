Мика Сало: «Надеюсь, Роберт Шварцман займет место Райкконена в «Альфа Ромео»

Бывший пилот «Формулы-1» Мика Сало рассказал, что российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за SMP Racing в «Формуле-2», должен заменить Кими Райкконена в команде «Формулы-1» «Альфа Ромео» в 2021 году.

— Ситуация в «Альфа Ромео» выглядит очень плохо, — цитирует Ilta Sanomat Сало. — Машина не в лучшем состоянии, к тому же, на нее влияют изменения мотора «Феррари». Не думаю, что у Кими Райкконена высокая мотивация. Конечно, профессионалы не уходят посреди сезона, однако я думаю, что Кими закончит карьеру в конце этого года. Роберт Шварцман терпел неудачи в последних гонках, но я надеюсь, что «Альфа Ромео» подпишет его вторым пилотом на следующий год. Я тренировал его с тех пор, как ему было 13, и постараюсь продолжать учить его дальше. Он здорово продвинулся за последние пару лет, серьезно повзрослел и начал лучше чувствовать болид.