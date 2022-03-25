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Сегодня, 21:15

Леклер стал лучшим по итогам второй практики «Гран-при Саудовской Аравии»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время по итогам второй сессии свободных заездов «Гран-при Саудовской Аравии».

Второй результат у Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Третье время у напарника Леклера Карлоса Сайнса.

Пилоты «Мерседес» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли пятое и шестое места соответственно.

Третья практика состоится 26 марта в 17:00 по московскому времени. В тот же день пройдет квалификация, начало — в 20:00.

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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