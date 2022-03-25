Леклер стал лучшим по итогам второй практики «Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время по итогам второй сессии свободных заездов «Гран-при Саудовской Аравии».

Второй результат у Макса Ферстаппена из «Ред Булл». Третье время у напарника Леклера Карлоса Сайнса.

Пилоты «Мерседес» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли пятое и шестое места соответственно.

Третья практика состоится 26 марта в 17:00 по московскому времени. В тот же день пройдет квалификация, начало — в 20:00.