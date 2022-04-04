Мик Шумахер высоко оценил изменения болида «Хааса» в сезоне-2022 «Формулы-1»

Пилот команды «Хаас» Мик Шумахер поделился мнением об изменении болида после сезона-2021 «Формулы-1».

«Машина чувствует себя намного лучше, чем в прошлом году, она более конкурентоспособна, очевидно. «Хаас» попал в первую пятерку в Бахрейне, что удивительно для команды. Так что я очень, очень горжусь. И это также показывает потенциал машины. Думаю, что нас ждет хороший сезон», — приводит слова Шумахера Motorsport Week.

Гонщик также высказался о предстоящем «Гран-при Австралии».

«Для меня это будет первый раз, когда я поеду на гонку в Мельбурн, да и вообще в Австралию, так что я очень взволнован и с нетерпением жду возможности познакомиться с трассой и городом. Я был там с отцом и наблюдал за его гонками в Мельбурне, это было очень здорово. Теперь жду возможности самому проехать по трассе и получить свой собственный опыт вождения в «Формуле-1» в Австралии», — добавил Шумахер.

В сезоне-2022 «Ф-1» «Хаас» заработала очки на первых двух этапах благодаря Кевину Магнуссену. Шумахер пока не набрал ни одного очка.

«Гран-при Австралии» продет с 8 по 10 апреля в Мельбурне.