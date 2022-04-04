Роб Смедли: «В «Мерседесе» первыми признают, что ошиблись при создании болида 2022 года»

Роб Смедли считает, что в «Мерседесе» первыми признают, что ошиблись при создании болида

Директор «Формулы-1» по системам данных Роб Смедли поделился мнением о новых болидах команд.

«В «Мерседесе» первыми признают, что ошиблись. «Феррари» проявила себя очень хорошо и находится в лидерах вместе с «Ред Булл». Но я ожидаю, что по ходу сезона изменения будут более значительными, чем в любой другой год — команды найдут скорость, прибавляя в самых разных аспектах.

Всегда кто-то принимает верные решения, а кто-то ошибается. Безусловно, «Ф-1» надеялась, что расклад изменится, когда внедряла совершенно новый регламент. Но расклад не просто поменялся — мы также увидим и эволюцию по ходу сезона", — приводит слова Смедли Reuters.

После двух этапов «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов — 38 очков. На первой позиции «Феррари» (78 очков), а тройку лидеров замыкает «Ред Булл» (37 очков).