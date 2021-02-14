Мик Шумахер рассказал о сложностях при подготовке к дебютному сезону в «Формуле-1»

Гонщик «Хаас» Мик Шумахер рассказал о сложностях, с которыми столкнулся при подготовке к дебютному сезону в «Формуле-1» из-за пандемии коронавируса.

«Из-за коронавируса я не могу заниматься ничем другим кроме тренировок. Подготовка идет хорошо, я чувствую, что готов к дебюту. К сожалению, у меня не было возможности приехать в Англию и поработать с командой, а это произошло бы неоднократно в нормальный год. Надеюсь, у меня все же появится шанс приехать на базу хотя бы на несколько дней», — цитирует F1i Шумахера.

Сезон-2021 станет первым в «Королевских гонках» для сына семикратного чемпиона «Формулы-1». Партнером Шумахера-младшего по команде будет россиянин Никита Мазепин, который также дебютирует в гоночной серии.