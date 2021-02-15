Фернандо Алонсо выписали из больницы
Гонщик команды «Альпин» Фернандо Алонсо покинул больницу, сообщает DeportesCuatro.
?? ?La primera imagen de Fernando Alonso tras el accidente! El piloto asturiano abandona ya el hospital https://t.co/zpazjyrsUX pic.twitter.com/pBduM6v0Ln— Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) February 15, 2021
В пятницу, 12 февраля, Алонсо перенес операцию в одной из клиник швейцарского Берна. 39-летнему испанцу вправили смещенную челюсть и удалили несколько зубов, которые затем заменят на импланты. За день до этого двукратный чемпион «Формулы-1» был сбит машиной во время велотренировки.
Испанец будет носить специальный шлем с модификациями для поддержки челюсти и зубов. Изменения должны быть одобрены Международной автомобильной федерацией.
Алонсо с 2001 по 2018 годы выступал в «Формуле-1», представляя команды «Рено», «Минарди», «Макларен» и «Феррари». В 2005 и 2006 годах он становился чемпионом.
В этом году Алонсо должен вернуться в «Королевские гонки» в составе команды «Альпин» после двухлетнего перерыва.
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