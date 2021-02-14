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90-летний Экклстоун вакцинировался от коронавируса

11:30
Берни Экклстоун. Фото Reuters
Берни Экклстоун. Фото Reuters
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Бывший владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что вакцинировался от коронавируса.

«Очень рад, что сделал прививку. Пусть сейчас я больше устаю, но зато чувствую себя увереннее», — цитирует Blick Экклстоуна.

В мае 2020 года Экклстоун покинул Бразилию, где жил вместе с женой Фабианой. Он заявил, что переехал в Швейцарию, чтобы рождению его ребенка не грозила опасность. 1 июля стало известно, что 90-летний Экклстоун стал отцом в четвертый раз.

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