90-летний Экклстоун вакцинировался от коронавируса

Бывший владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун заявил, что вакцинировался от коронавируса.

«Очень рад, что сделал прививку. Пусть сейчас я больше устаю, но зато чувствую себя увереннее», — цитирует Blick Экклстоуна.

В мае 2020 года Экклстоун покинул Бразилию, где жил вместе с женой Фабианой. Он заявил, что переехал в Швейцарию, чтобы рождению его ребенка не грозила опасность. 1 июля стало известно, что 90-летний Экклстоун стал отцом в четвертый раз.