Мик Шумахер рассказал о мечте выступать за «Феррари»
16:12
Гонщик «Хаас» Мик Шумахер рассказал о своем желании стать пилотом «Феррари».
«Я счастлив оказаться в «Хаас». Меня ждет дебют в «Формуле-1», я надеюсь, что все пройдет, как можно лучше. Потом посмотрим, что для меня приберегло будущее. Не отрицаю, моя мечта — выступать за «Феррари», как отец», — цитирует La Stampa Шумахера.
Мик Шумахер дебютирует в «Формуле-1» в сезоне-2021. Он является воспитанником академии «Феррари». 21-летний немец — сын семикратного чемпиона «Королевских гонок» Михаэля Шумахера, который выступал за «Феррари» с 1996 по 2006 год.
Дополнительная информация:
https://www.lastampa.it/topnews/sport/2021/02/24/news/mick-schumacher-il-nome-non-pesa-sogno-la-ferrari-1.39945681
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