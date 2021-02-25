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Мик Шумахер рассказал о мечте выступать за «Феррари»

16:12
Мик Шумахер. Фото Instagram
Мик Шумахер. Фото Instagram
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Гонщик «Хаас» Мик Шумахер рассказал о своем желании стать пилотом «Феррари».

«Я счастлив оказаться в «Хаас». Меня ждет дебют в «Формуле-1», я надеюсь, что все пройдет, как можно лучше. Потом посмотрим, что для меня приберегло будущее. Не отрицаю, моя мечта — выступать за «Феррари», как отец», — цитирует La Stampa Шумахера.

Мик Шумахер дебютирует в «Формуле-1» в сезоне-2021. Он является воспитанником академии «Феррари». 21-летний немец — сын семикратного чемпиона «Королевских гонок» Михаэля Шумахера, который выступал за «Феррари» с 1996 по 2006 год.

Дополнительная информация:

https://www.lastampa.it/topnews/sport/2021/02/24/news/mick-schumacher-il-nome-non-pesa-sogno-la-ferrari-1.39945681

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