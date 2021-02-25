Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Ферстаппен заявил, что не думает о переходе в «Мерседес»

19:18
Теги:

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не раздумывает о переходе в «Мерседес» в 2022 году на место Льюиса Хэмилтона.

«Сейчас я сфокусирован на себе и успехе в этом году. Мы только провели обкатку, сезон еще не начался, я не думаю о таких вещах, как переход куда-либо. Тем более, я не знаю, что собирается делать сам Льюис», — цитирует RaceFans Ферстаппена.

8 февраля Хэмилтон подписал контракт с «Мерседес» до конца сезона-2021.

Дополнительная информация:

https://www.racefans.net/2021/02/25/verstappen-not-thinking-about-chance-to-replace-hamilton-at-mercedes-next-year/

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир