Ферстаппен заявил, что не думает о переходе в «Мерседес»
19:18
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не раздумывает о переходе в «Мерседес» в 2022 году на место Льюиса Хэмилтона.
«Сейчас я сфокусирован на себе и успехе в этом году. Мы только провели обкатку, сезон еще не начался, я не думаю о таких вещах, как переход куда-либо. Тем более, я не знаю, что собирается делать сам Льюис», — цитирует RaceFans Ферстаппена.
8 февраля Хэмилтон подписал контракт с «Мерседес» до конца сезона-2021.
Дополнительная информация:
https://www.racefans.net/2021/02/25/verstappen-not-thinking-about-chance-to-replace-hamilton-at-mercedes-next-year/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю