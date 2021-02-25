Ферстаппен заявил, что не думает о переходе в «Мерседес»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что не раздумывает о переходе в «Мерседес» в 2022 году на место Льюиса Хэмилтона.

«Сейчас я сфокусирован на себе и успехе в этом году. Мы только провели обкатку, сезон еще не начался, я не думаю о таких вещах, как переход куда-либо. Тем более, я не знаю, что собирается делать сам Льюис», — цитирует RaceFans Ферстаппена.

8 февраля Хэмилтон подписал контракт с «Мерседес» до конца сезона-2021.