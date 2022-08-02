Журова о белом флаге после победы Смоляра: «Это совсем странный намек»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на то, что в честь победы российского гонщика Александра Смоляра в «Формуле-3» подняли белый флаг.

«Нейтральный флаг у нашей страны давно, даже не в олимпийских видах. Хотя ряд федерацией не всегда исполняли эти пожелания. Даже у олимпийского комитета по нашему национальному флагу были ограничения не на всех соревнованиях — только на чемпионатах мира и олимпийских играх. На всех остальных наш флаг присутствовал.

Понятно, что с этого года это совершенно исключено, к сожалению. Такая сейчас обстановка пока. Мы ничему не удивляемся, но нам это крайне неприятно. Но что же сделаешь? Почему флаг именно белый? Вообще, в таких случаях делают хотя бы флаг федерации спорта, а просто белый флаг — совсем странный намек, скажем так. Может, они думали, что белый — просто никакой», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Второе место на «Гран-при Венгрии» «Формулы-3» занял Зейн Малони из «Трайдента», третьим стал Оливер Беарман из «Премы».