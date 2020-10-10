«Мерседес» пока не ведет переговоры о новом контракте с Хэмилтоном

Глава «Мерседеса» и акционер команды Тото Вольф заявил, что команда пока не ведет переговоры о новом контракте с Льюисом Хэмилтоном.

«Льюис живет в Монако, а я в Англии, а сейчас из одной страны в другую просто так не поедешь, — сказал Вольф в интервью BBC. — Мы хотим Льюиса за рулем нашей машины, а он хочет остаться в «Мерседесе». Просто так вышло, что контракт еще не подписан».

При этом, подписания контракта стоит ждать не раньше ноября — Вольф пояснил, что до завершения «Гран-при Эмилии-Романьи» (1 ноября) в Имоле переговоров не будет.