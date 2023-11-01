«Мерседес» объявил об уходе технического директора Майка Эллиота

Технический директор «Мерседес» Майк Эллиот покинул команду.

Об уходе Эллиота объявила пресс-служба «Мерседес».

«Сегодня, спустя 11 лет, технический директор Майк Эллиотт тепло попрощался с коллегами в Брэкли, поскольку решил покинуть команду и начать следующую главу своей карьеры за пределами «Мерседес», — сказано в заявлении команды.

«Мерседес» с 371 очком занимает второе место в Кубке конструкторов в текущем сезоне «Формулы-1», отставая от лидирующего «Ред Булл» на 360 очков.