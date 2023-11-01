Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 12:04

«Мерседес» объявил об уходе технического директора Майка Эллиота

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Технический директор «Мерседес» Майк Эллиот покинул команду.

Об уходе Эллиота объявила пресс-служба «Мерседес».

«Сегодня, спустя 11 лет, технический директор Майк Эллиотт тепло попрощался с коллегами в Брэкли, поскольку решил покинуть команду и начать следующую главу своей карьеры за пределами «Мерседес», — сказано в заявлении команды.

«Мерседес» с 371 очком занимает второе место в Кубке конструкторов в текущем сезоне «Формулы-1», отставая от лидирующего «Ред Булл» на 360 очков.

Формула-1
Мерседес
0
Читайте также
Красная дорожка «Золотого мяча»: Хвича показал жену, а подруга Лаутаро заинтриговала платьем
Железный Майк, Хартли, головорезы из «Витязя». 50 самых важных канадцев в истории нашего хоккея
Премьер Италии признала отсутствие результатов контрнаступления ВСУ
Премьер Италии заявила о праве Украины на героизацию Бандеры
My?l Polska написала об отчаянном шаге главнокомандующего ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Цунода — о столкновении с Пиастри на «Гран-при Мексики»: «Стюарды любят топ-команды»
Новости
RSS RSS
Все новости